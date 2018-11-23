Кремль подтвердил задержания из-за хищений при строительстве резиденции Путина

В Кремле подтвердили сообщения СМИ о задержаниях по делу о хищении при строительстве резиденции президента РФ.



«Могу сказать, что действительно были задержания и осужденные по этому вопросу», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил при этом, что не совсем корректно упоминать в этой связи о хищениях «при строительстве дачи Путина».

«Здесь не главное, что это дача Путина, тем более это не дача Путина, а государственная дача. У Путина нет дачи. Главное, что сворованы государственные деньги», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ писали, что руководство компании «БалтСтрой» на протяжении десяти лет похищало бюджетные средства, выделенные на стройки ФСО и Министерства культуры, в том числе резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

Напомним, ФСБ также возбудила уголовное дело в отношении директора «БалтСтроя» и замминистра культуры Григория Пирумова.