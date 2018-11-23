Директор «Нефтехимика» Раил Якупов — о новичках: «Дацюка нам не отдают. А Фетисов уже закончил»

Директор нижнекамского «Нефтехимика» Раил Якупов провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы болельщиков и представителей СМИ.

— Планируется ли усиление состава «Нефтехимика»?

— Знаете, слово «усиление» звучит как оскорбление нашего клуба, наших хоккеистов в первую очередь. Да, селекционной работой мы занимаемся круглые сутки, она не прекращается ни на минуту даже. Сейчас, пока я разговариваю с вами, будут звонки на эту тему и я вынужден буду прерываться.

Я бы на этот вопрос ответил вопросом. Кем вы хотите усилиться? Если вы вчера внимательно смотрели трансляцию нашей игры в Екатеринбурге, то можно сделать выводы о том, что с финнами мы угадали. У нас в команде лучший снайпер КХЛ на данном этапе. Это Пуустинен. 7 человек ездили играть за сборные своих стран. У нас сильный тренер, и словом «усилить» вы бросили огромный камень в наш огород. Кем усилиться? Нам Дацюка не отдают, Телегина не отдают, Григоренко с Капризовым тоже не отдают. Фетисов закончил играть. Тогда кем усилиться? Назовите, пожалуйста, фамилии хоккеистов, которые свободны и которые способны усилить нашу команду, как говорится, здесь и сейчас.

Мы не работаем по принципу лишь бы кого взять. У нас есть кому играть. Плюс делаем ротацию: кого-то отправляем в Самару, в высшую лигу за игровой практикой, кого-то возвращаем обратно. У нас, скажу вам, хорошая команда.

— Почему расстались с Богданом Якимовым?

— Я вам честно скажу, это самый сложный момент моей жизни за почти два сезона работы в клубе. Я его знаю с девяти лет, как он сюда пришел. Вместе занимались и на чемпионаты мира вместе ездили. И радовались, и где-то огорчались, когда он не играл. Всегда чему-то приходит конец. Мы посчитали вместе с ним — сели, поговорили и решили, что Богдан немножко остановился, и ему нужно перезагрузиться. И все-таки в этом году мы ждали-ждали, и не получилось. Наверное, будет лучше, чтобы он перезагрузился в другом клубе. Честно скажу, для него ворота не закрыты, но сейчас для него лучше найти другой клуб.

Ничего личного здесь нет. Просто смотрите статистику: 27 игр, забил одну шайбу и отдал две передачи. Это нападающий. Здесь еще и цена-качество, наверное, надо было какие-то ходы предпринимать. Тем самым мы сдерживали других ребят, у нас есть молодые звездочки. Шарифьянов сыграл несколько игр, Хисамутдинов, который феерит в МХЛ второй год, сегодня отбудет дисквалификацию. Мы уже должны давать игровое время другим. Так что это был обоюдный ход, его пожелания и наши, но так будет лучше для всех. Хотя это решение далось очень сложно, — приводит слова Якупова официальный сайт нижнекамского клуба.