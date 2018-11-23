Экс-губернатор Владимирской области Орлова назначена аудитором Счетной палаты РФ

Совет Федерации назначил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову на пост аудитора Счетной палаты РФ.

Как уточняет «Интерфакс», сенаторы проголосовали за такое решение на сегодняшнем пленарном заседании.

Напомним, что в начале ноября три аудитора Счетной палаты досрочно сложили полномочия. Среди них назначенный Советом Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, а также назначенные Госдумой Александр Жданьков и Владимир Катренко.



Накануне Госдума РФ назначила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты.

На состоявшихся в сентябре выборах губернатора Владимирской области Орлова во втором туре уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, получившему 57,03% голосов.

