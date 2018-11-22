Новости общества

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума РФ назначила двух новых аудиторов Счетной палаты

12:41, 22.11.2018
Госдума РФ назначила двух новых аудиторов Счетной палаты
Фото: minsvyaz.ru

Сегодня на пленарном заседании депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за проекты постановлений о назначении Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты.

Напомним, что в начале ноября три аудитора Счетной палаты досрочно сложили полномочия. Среди них назначенный Советом Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, а также назначенные Госдумой Александр Жданьков и Владимир Катренко.

Сегодня в ходе пленарного заседания председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «они ушли по собственному желанию. По его словам, Жданьков и Катренко переходят в советники главы Счетной палаты, сообщается на сайте Госдумы РФ.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты