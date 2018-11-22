Госдума РФ назначила двух новых аудиторов Счетной палаты

Сегодня на пленарном заседании депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за проекты постановлений о назначении Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты.

Напомним, что в начале ноября три аудитора Счетной палаты досрочно сложили полномочия. Среди них назначенный Советом Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, а также назначенные Госдумой Александр Жданьков и Владимир Катренко.



Сегодня в ходе пленарного заседания председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «они ушли по собственному желанию. По его словам, Жданьков и Катренко переходят в советники главы Счетной палаты, сообщается на сайте Госдумы РФ.



В минувший вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ.