«Вертолеты России» начали испытания вертолета Ми-38Т в Казани

Вертолет Ми-38Т совершил свой первый полет в рамках программы предварительных испытаний.

«Данный вертолет сделан на базе гражданского Ми-38, производство которого освоено на Казанском вертолетном заводе, вертолет, который имеет фактически все базовые сертификаты Росавиации. Это продолжение, это выход на новый для нас рынок», — цитирует ТАСС гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

Он отметил, что работа очень важна для холдинга, как для конструкторского бюро, так и для завода, потому что это обеспечит загрузку предприятия, обеспечит рабочие места, налоговые поступления в регион.

Первый полет на нем совершили летчики-испытатели Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Напомним, в августе прошлого года Казанский вертолетный завод начал сборку первого Ми-38Т. После тестирования данного образца будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018—2025 годов.

