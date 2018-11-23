Изготовителя амфетамина из Перми приговорили к 11 годам колонии

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В Перми на скамью подсудимых попал 27-летний житель города, обвиняемый в незаконном обороте запрещенных веществ.

Молодого человека задержали весной этого года возле гаражей в микрорайоне Гайва. Злоумышленник ехал на автомобиле с дачи своего товарища-сверстника, где накануне лично изготовил амфетамин.

В салоне иномарки правоохранители нашли перевозную лабораторию по производству запрещенных веществ. Сыщики изъяли готовый амфетамин в жидком виде объемом 750 миллилитров.

Оперативники установили, что за аренду дачного домика наркодилер расплатился с другом запрещенным веществом. Мужчину осудили за хранение амфетамина на 3 года заключения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Изготовитель амфетамина был приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее у банды дилеров в Пермском крае изъяли 15 кг наркотиков.