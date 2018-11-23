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«Уфимец» уверенно обыграл дома «Нефтехимик»

10:18, 23.11.2018
«Уфимец» уверенно обыграл дома «Нефтехимик»
Фото: vk.com/bcufimets

БК «Уфимец» обыграл на своей площадке тобольский «Нефтехимик» в первом спаренном матче чемпионата Суперлиги второго российского дивизиона. Счет в этом поединке — 75:58.

Первые две четверти уфимская команда выиграла с хорошим запасом — 19:13 и 24:12. В третьем отрезке гости попытались догнать соперников и победили 21:14. Но в заключительной четверти «Уфимец» снова прибавил (18:12) и довел матч до победы.

Это восьмая победа в девяти проведенных встречах с начала чемпионата, уфимцы уверенно лидируют. Повторный поединок против «Нефтехимика» баскетболисты Уфы проведут 23 ноября.


СпортБаскетбол Башкортостан
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