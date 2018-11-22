Казанский искусствовед раскритиковал памятник Марджани в Казани

Кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры «Реконструкция, реставрация архитектурного наследия и основ архитектуры» КГАСУ Рустем Шамсутов раскритиковал памятник ученому Шигабутдину Марджани в Казани.



«Памятник Марджани — очень давний и очень спорный проект, вызывавший и вызывающий горячие дискуссии. Не помог даже конкурс, проведенный к его 180-летию в конце прошлого уже века. И хотя выбор тогда пал на небольшой и камерный бюст, автором которого был сам Урманче, от идеи его реализации решили отказаться — духовенство выступило категорично против фигуративного решения, объектом которого был религиозный деятель… И если даже абстрагироваться от идеологических вопросов, я — за символизм. К чему воспроизводить копии фигурок людей, оставивших о себе память своими великими деяниями? В любом случае, подобные решения должны проходить народные обсуждения, — написал он в Facebook.

Шамсутов отметил, что его стелу с цитатами из книг великого ученого можно увидеть в Галерее татарского шамаиля.



Напомним, что 20 ноября в Казани на набережной озера Кабан открыли памятник известному татарскому религиозному деятелю и ученому Шигабутдину Марджани.

Установка скульптуры состоялась в рамках празднования 200-летия со дня рождения ученого. Памятник выполнен из белого мрамора по проекту татарского скульптора Баки Урманче. На плитах выгравировано высказывание Марджани «Истина и праведный путь превыше всего».