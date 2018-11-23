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Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия

10:03, 23.11.2018
Путин обошел Трампа в мировом рейтинге доверия
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обогнал президента США Дональда Трампа в рейтинге лидеров, пользующихся наибольшим доверием в мире.

Первое место занял китайский лидер Си Цзиньпин. Многие отметили его роль в укреплении позиций Пекина и запуске социальной политики.

Владимир Путин стал вторым. Высокий уровень поддержки внутри страны позволяет российскому лидеру сосредоточиться на внешней политике, говорится в исследовании итальянского института Милтона Фридмана.

Третьим стал Дональд Трамп, который занял президентское кресло в Белом доме благодаря антиглобалистской и протекционистской политике.

В первую пятерку вошли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Путин занял четвертую позицию в мировом рейтинге доверия по данным исследования Pew Research Center.

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