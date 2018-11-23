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В Пермский край поставят 39 новых пианино за 13,6 млн рублей

09:05, 23.11.2018
В Пермский край поставят 39 новых пианино за 13,6 млн рублей
Фото: pixabay.com

В рамках поручения президента России в Пермский край поставят 39 новых пианино. Государственный контракт подписал глава региона Максим Решетников.

Музыкальные инструменты направят в декабре этого года в музыкальные школы Прикамья. Учреждения, которые получат новые пианино, определяли по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.

Общая сумма контракта составила 13,6 млн рублей. Передача состоится в рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов, добавили в пресс-службе администрации Пермского края.

Напомним, ранее власти Перми выделили из бюджета 1,17 млн рублей на выступление Виктории Дайнеко.

Общество
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