В Пермский край поставят 39 новых пианино за 13,6 млн рублей

В рамках поручения президента России в Пермский край поставят 39 новых пианино. Государственный контракт подписал глава региона Максим Решетников.

Музыкальные инструменты направят в декабре этого года в музыкальные школы Прикамья. Учреждения, которые получат новые пианино, определяли по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.

Общая сумма контракта составила 13,6 млн рублей. Передача состоится в рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов, добавили в пресс-службе администрации Пермского края.

Напомним, ранее власти Перми выделили из бюджета 1,17 млн рублей на выступление Виктории Дайнеко.