В Казани по делу о взятках 800 тысяч рублей задержана проректор ТИПКА

Накануне в Казани задержали Элеонору Хафизову, проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА). Ее подозревают в посредничестве взяткам на сумму 800 тысяч рублей, передают источники «Реального времени», близкие к правоохранительным органам.

По версии следствия, за эти деньги двое граждан намеревались приобрести дипломы двух казанских вузов — без обучения в таковых.

Элеонора Хафизова является кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет наградные почетные грамоты минсельхозпродов РФ и РТ.