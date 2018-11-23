В Казани по делу о взятках 800 тысяч рублей задержана проректор ТИПКА
Накануне в Казани задержали Элеонору Хафизову, проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА). Ее подозревают в посредничестве взяткам на сумму 800 тысяч рублей, передают источники «Реального времени», близкие к правоохранительным органам.
По версии следствия, за эти деньги двое граждан намеревались приобрести дипломы двух казанских вузов — без обучения в таковых.
Элеонора Хафизова является кандидатом экономических наук, доцентом. Имеет наградные почетные грамоты минсельхозпродов РФ и РТ.ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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