Российские банки обяжут менять размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам

Российские банки обяжут менять график и размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам.

Согласно поправкам ЦБ в закон о потребительском займе, должник сможет обратиться с соответствующей просьбой раз в 5 лет при наличии определенных условий.

График и размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам можно будет изменить в случае снижения дохода семьи в течение трех месяцев не менее чем на 30% или увеличения в том же размере платежа по ипотеке. Однако это условие действует только по договорам, заключенным более года назад.

При этом просрочка допускается на срок не более 60 дней, а объем задолженности должен составлять не более 10 млн рублей, пишут «Известия».

Эксперты считают, что кредитные организации заложат затраты на рассрочку в стоимость кредита, что скажется на добросовестных клиентах.



Ранее глава Сбербанка Герман Греф допустил повышение ипотечных ставок с начала 2019 года. Это может произойти после решения ЦБ РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.