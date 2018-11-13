Глава Сбербанка допустил повышение ипотечных ставок в начале 2019 года

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил повышения ипотечных ставок с начала 2019 года после решения ЦБ РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

«Сейчас мы ведем работу с ЦБ, и если это положение будет изменено, то ставки не изменятся или изменятся незначительно. Если же нет, то, возможно, с 1 января эта достаточно чувствительная тема получит некоторое развитие в повышении ставок», — цитирует главу Сбербанка ТАСС.

В сентябре Герман Греф допустил, что ставки по ипотечным кредитам в России в ближайшие два-три года могут опуститься до 7%.