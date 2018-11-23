Из-за сильного снегопада в Уфе образовались 9-балльные пробки

Фото: скришнот

В Уфе на дорогах образовались пробки из-за сильных осадков, выпавших в ночь на 23 ноября.

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 9 баллов. Заторы образовались на выезде из Сипайлово по улице Маршала Жукова, а также на улицах Революционной, Сельской Богородской, Александра Невского и других.

Кроме того, в Уфе наблюдается рост аварий. Так, на данный момент пользователи сервиса сообщают о пяти ДТП в центре города.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал синоптиков из-за роста смертельных ДТП в регионе.