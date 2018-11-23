Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра
За 25 лет Пизанская башня выпрямилась на четыре сантиметра, и угол ее наклона продолжает сокращаться.
«За то время, пока башня была закрыта c 1993 по 2001 годы, и за последующие годы мы провели ряд работ, которые позволили выпрямить ее на четыре сантиметра», — сообщила представитель комплекса памятников на центральной пизанской площади Чудес Матильде Меуччи
На данный момент наклон башни составляет 46 см и, по словам Меуччи, «процесс выпрямления медленно продолжается», пишет «РИА Новости».Общество
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