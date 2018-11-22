Владислав Подъяпольский: «Нахожусь в тонусе, успеваю восстанавливаться»

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольскийпосле победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2) рассказал, что чувствует себя в тонусе и считает важным каждый матч своей команды.

– Первые периоды ваша команда проводит не очень удачно. Сегодня была установка мощно начать против «Магнитки»?

– Да нет, играли как всегда, все нормально. Мне кажется, мы все периоды провели нормально.

– С «Трактором» вы сыграли на ноль, около 30 бросков. Сегодня отразили 35 бросков. Усталости нет?

– Нет, в тонусе нахожусь. Успеваю восстанавливаться.

– «Металлург», «Ак Барс» и «Автомобилист» – три команды, которые претендуют на победу в дивизоне Харламова. Считаете, что эта игра была стратегически важна в плане победы в дивизоне?

– Все матчи важны. Неважных матчей не бывает. Так что к каждому готовимся.

– Сегодня было мало блокированных бросков по вашим воротам. Подсказывали защитникам, как лучше играть?

– Ребята сами все знают. Не получалось – значит, мне приходилось работать, — приводит слова Подъяпольского официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» сегодня обыграл на выезде магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.

В составе казанцев шайбы забросили Артем Михеев, Иржи Секач и Артем Лукоянов. Соперник ответил голами Сергея Мозякина и Николая Кулемина.

