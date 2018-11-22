В России предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

МВД предложило отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров из-за перехода соответствующих функций к частным компаниям.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Это позволит покупателям новых машин регистрировать их и получать номерные знаки прямо в автосалоне. Документ вступает в силу 1 января 2019 года.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, сведения о присвоенном во время госрегистрации авто номере отражаются в выдаваемом на каждое транспортное средство свидетельстве. За его выдачу уже установлена соответствующая пошлина, пишет «РИА Новости».

Напомним, в 2019 году в России также начнут выдавать новые номерные знаки.