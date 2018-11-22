Депутаты Татарстана разработают закон о беспилотных автомобилях

Госсовет Татарстана разработают законопроект, касающийся беспилотных транспортных средств.



«Законодательную базу в части беспилотников необходимо разрабатывать. Думаю, мы представим перед Госдумой свои предложения на этот счет — ведь должна быть единая терминология, должен быть регламент определения виновных в случае таких аварий. К этой работе мы приступим через год», — цитирует «Парламентская газета» главу Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Он отметил, что Татарстан входит в тройку лидеров среди субъектов РФ по цифровизации.

Напомним, в августе этого года «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Согласно документу, в Иннополисе создадут тестовую зону для передвижения автомобиля.