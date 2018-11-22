Российский суд впервые взыскал с прокуратуры судебные издержки из-за проигранного дела

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с прокуратуры 150 тысяч рублей по делу о блокировке сайта bitcoininfo.ru. Ведомство пыталось добиться блокировки сайта, «используя сомнительные доказательства», и проиграло по делу.



При этом в сентябре 2018 после отмены судебных актов и слушания дела по второму кругу прокуратура отказалась от иска.

Юристы утверждают, что это первый подобный случай в истории России, пишет TJ. По словам адвокатов «РосКомСвободы», защищавших владельца сайта Николая Тонкошурова в суде, до этого надзорный орган никогда не «наказывали рублем» за злоупотребление полномочиями.

Отмечается, что решение Октябрьского районного суда может стать прецедентом для других подобных дел.