Российский суд впервые взыскал с прокуратуры судебные издержки из-за проигранного дела
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с прокуратуры 150 тысяч рублей по делу о блокировке сайта bitcoininfo.ru. Ведомство пыталось добиться блокировки сайта, «используя сомнительные доказательства», и проиграло по делу.
При этом в сентябре 2018 после отмены судебных актов и слушания дела по второму кругу прокуратура отказалась от иска.
Юристы утверждают, что это первый подобный случай в истории России, пишет TJ. По словам адвокатов «РосКомСвободы», защищавших владельца сайта Николая Тонкошурова в суде, до этого надзорный орган никогда не «наказывали рублем» за злоупотребление полномочиями.
Отмечается, что решение Октябрьского районного суда может стать прецедентом для других подобных дел.ПроисшествияОбществоВласть
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