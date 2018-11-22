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Стадион «Казань Арена» признан лучшим по коммерции среди всех арен России

15:36, 22.11.2018
Стадион «Казань Арена» признан лучшим по коммерции среди всех арен России
Фото: ru.wikipedia.org / Andsemar

Сегодня, 22 ноября, на проходящем в Москве форуме в области строительства и эксплуатации спортивных сооружений Moscow Stadium Forum подвели итоги премии по лучшим стадионам России.

Стадион «Казань Арена» был удостоен награды за лучшее решение по коммерциализации арен. В том числе из-за экономической успешности спортивного объекта.

Moscow Stadium Forum — отраслевое мероприятие нового формата. Это международная выставка, на площадке которой российские и зарубежные компании представляют свои передовые разработки в области строительства и эксплуатации спортивной инфраструктуры.

Ежегодно на форуме определяют лучшие сооружения и вручается премия Moscow Stadium & Arena Awards.

ОбществоСпорт Татарстан
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