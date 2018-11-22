Больше половины россиян считают кредиты дорогой в долговую яму

Больше половины россиян (58%) считают, что кредит — это прямая дорога в долговую яму. Несмотря на это, 37% граждан признаются, что оформляли кредит за последние полгода. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, в котором приняли участие 2,5 тыс. респондентов из всех макрорегионов России в возрасте от 18 до 54 лет.

Опросы показали, что чаще об опасностях, связанных с кредитами, говорят россияне старше 45 лет, мужчины, а также респонденты с зарплатой от 45 тыс. рублей. Наиболее лояльно к кредитам относятся граждане, которые брали их в течение предыдущих 6 месяцев.

Лишь 19% опрошенных считают, что кредит дает возможность приобрести желаемое. При этом доля россиян, которые воспользовались кредитами за последнее время, с 2016 года выросла в 1,3 раза (с 28%).

По данным Банка России, общий объем кредитов населению на 1 ноября 2018 года составляет 14,4 трлн рублей. За год он вырос на 22%, или на 2,6 трлн рублей.