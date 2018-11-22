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Ак Барс Банк разыграет 200 билетов на матчи КХЛ

14:56, 22.11.2018

Ак Барс Банк совместно с Mastercard запустил акцию «Живи хоккеем». Призовой фонд — 200 билетов на матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2018—2019 гг. в Казани и Нижнекамске.

Для участия в акции достаточно выполнить одно условие — совершать с помощью дебетовой или кредитной карты Mastercard Ак Барс Банка операции на сумму от 100 рублей за раз. За каждую операцию в зависимости от суммы будут начисляться баллы: от 100 до 300 рублей — 1 балл, от 300 до 500 рублей — 2 балла, свыше 500 рублей — 3 балла.

Победители будут определяться каждые две недели. 13 участников акции с наибольшим количеством баллов за этот период получат билеты на матчи КХЛ. Победитель получит сразу четыре билета и сможет посетить хоккейный матч вместе с друзьями. Призеры со 2-го по 5-е место выиграют по два билета на игру, а за 6—13-е места получат по одному билету.

Акция проводится до 20 февраля 2019 г. включительно. Подробные условия акции на сайте.


ПАО «АК БАРС» БАНК

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