ГИБДД и Минздрав планируют наказывать за употребление димедрола за рулем

ГИБДД и Минздрав планируют внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. К таким средствам могут отнести фенобарбитал или димедрол.



В Госдуме уже предложили ввести наказания для граждан, которые употребили лекарства «в терапевтических целях», несмотря на предостережение инструкции к препарату, и для наркоманов, «глотающих таблетки пачками» для получения одурманивающего эффекта, пишет «Коммерсант».

У последних, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, нужно отбирать права.

Ранее сообщалось, что МВД России начало готовить поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ), ужесточающие ответственность за езду без прав.