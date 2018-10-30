В России могут ужесточить наказание за езду без прав

МВД России начало готовить поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ), ужесточающие ответственность за езду без прав, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.



«О недостаточности мер свидетельствуют, в частности, резонансные случаи, когда за рулем машины неоднократно задерживались одни и те же нарушители ПДД, не воспринимающие штраф как наказание», — цитирует «РИА Новости» официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По статистике полиции, за последние 2,5 года на вождении без прав пойманы 82,5 тысячи человек. Из них 7,5 тысячи — «рецидивисты», их задерживали пять и более раз. За это время водители без прав устроили более 26 тыс. дорожных аварий, в которых погибли 4 тыс. и были ранены 34 тыс. человек.

«Разрабатываемым законопроектом предлагается установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления», — добавила Волк.

Ранее правительство РФ раскритиковало законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости машин на определенном отрезке дороги.