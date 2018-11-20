Путин внес в Госдуму две кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что оба кандидата «имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения по этим кандидатурам».

Володин также напомнил, что взаимодействие Госдумы и Счетной палаты «находится в постоянном развитии», сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Напомним, что в начале ноября три аудитора Счетной палаты досрочно сложили полномочия. Среди них назначенный Советом Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, а также назначенные Госдумой Александр Жданьков и Владимир Катренко.