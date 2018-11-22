Сергей Когогин сохранил 11-е место в списке директоров-капиталистов по версии Forbes

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин вошел в рейтинг 20 директоров-капиталистов по версии Forbes.

В списке Когогин, как и год назад, занял 11-е место. Однако стоимость его пакета акций сократилась с $45,6 млн до $45 млн.

Первым стал бывший президент холдинга «Сибур», зампредседателя совета директоров Александр Дюков. Его акции «Сибура», по оценке Forbes, стоят $729 млн. Второй — председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов с пакетом акций в $639 млн. Тройку замыкает прошлогодний лидер — главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев с пакетом акций в $623 млн.

Общая оценка пакетов всех 20 участников рейтинга составляет $3,4 млрд, из них $2,8 млрд приходятся на первую пятерку.

