Кировский девелопер построит в Ижевске жилой комплекс за 7,2 млрд рублей

Девелопер «Железно» из Кирова планирует построить жилой комплекс на улице Берша в Ижевске. Об этом заявил замгендиректора «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов на своей странице в Facebook.

Стоимость проекта оценивается в 7,2 млрд рублей. Также Сунцов отметил, что компания используют при строительстве технологию «Умного дома», за счет чего затраты на оплату коммунальных тарифов снижаются до 40%.

Точная дата начала застройки в настоящий момент не оглашается.

Напомним, ранее в Татарстане был зарегистрирован фонд для обманутых дольщиков.