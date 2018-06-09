В Челнах ФСБ и МВД раскрыли организацию, оформлявшую медкнижки для мигрантов по поддельным печатям

В Набережных Челнах ФСБ и МВД накрыли организацию, оформлявшую медкнижки по поддельным печатям для гастарбайтеров.

При обыске в офисе были обнаружены многочисленные штампы городских медицинских учреждений. При помощи поддельных документов мигранты могли претендовать на работу на челнинских предприятиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт документов, госнаград, штампов, печатей, бланков). Под следствием оказался помощник директора, передает Chelny-biz.ru.

Кроме того, исполнительный директор компании, стал фигурантом другого уголовного дела. В этом же офисе была обнаружена крупная партия наркотиков, согласно экспертизе — мефедрин. Директор задержан в рамках уголовного дела по ч. 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере).

Ранее в Казани оправдали майора ФСБ по делу об организации незаконной миграции.