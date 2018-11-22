Пермский край и «ВЭБ Инновации» создадут венчурный фонд с капиталом в 2 млрд рублей

Глава Пермского края Максим Решетников и гендиректор компании «ВЭБ Инновации» Олег Теплов подписали соглашение о намерении создать венчурный фонд трансфера технологий.

Церемония подписания документа прошла в рамках Межрегионального экспортного форума в Перми. Планируется, что первоначальный капитал фонда будет на уровне 300 млн рублей. Со временем он увеличится до 2 млрд рублей. Основными направления сотрудничества станет стимулирование инновационного развития региона и Приволжского федерального округа.

«Мы понимаем, что для успешного развития региональных предприятий, важно помогать им. Помогать не только финансированием, но и в получении информации от более опытных предприятий в отрасли, их коллег. У нас в крае регулярно появляются стартапы, которые могут вырасти в самостоятельный и успешный бизнес. Важно своевременно оказать им необходимую поддержку», — заявил Максим Решетников.

Новый фонд формируется на семилетний срок с возможностью продления работы еще на два года. Средства будут направлены на продвижение высокотехнологичных проектов на региональном, федеральном и международном уровнях, сообщили в пресс-службе администрации Пермского края.

Напомним, ранее губернатор Пермского края обсудил с Валентиной Матвиенко экономическую ситуацию в регионе.