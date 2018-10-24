Губернатор Пермского края обсудил с Валентиной Матвиенко экономическую ситуацию в регионе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.
В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. В частности, Матвиенко отметила стабильную экономическую ситуацию в Пермском крае. Также она подчеркнула важность проведения Дней субъекта в Совете Федерации для дальнейшего развития территории.
Максим Решетников в ответ поблагодарил сенаторов за поддержку инициатив Пермского края и внимание к предложениям в части совершенствования федерального законодательства, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, ранее Пермский край и китайская провинция Цзянси подписали соглашение о сотрудничестве.ОбществоВласть
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