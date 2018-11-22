В России может появиться национальная система соответствия правилам экспорта

В России может появиться национальная система экспортного комплаенса, основанная на принципе добровольной сертификации.

По словам главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, подобный механизм позволит российским экспортерам снизить санкционные риски при поставках своих товаров в страны Евросоюза. Позднее систему планируется распространить на другие государства-члены ЕАЭС, говорится на сайте Минпромторга РФ.

Мантуров отметил, что система позволит снизить «кредитные и страховые риски в отношении экспортеров, прошедших оценку соответствия в рамках экспортного комплаенса, что расширит их доступ к экспортному финансированию и страхованию на более выгодных условия».

Ранее сообщалось, что темпы роста российской экономики к 2024 году составят 3,3%. Это произойдет в том числе за счет поддержки несырьевого экспорта.