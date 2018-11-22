На Мосбирже сообщили о рекордных показателях российского рынка акций в 2018 году

Объем операций на российском рынке акций за первые три квартала 2018 года почти достиг показателей за весь 2017 год.

«Российский рынок акций показал в этом году рекордные значения в рублевом индексе Мосбиржи, а по объему операций за 10 месяцев уже почти сравнялся с прошлым годом — 9,1 трлн рублей», — рассказал управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.



Он отметил, что с учетом низкой инфляции доходность гособлигаций в России на уровне 8,5% «выглядит очень привлекательно». Кроме того, на 33%, до 3,8 трлн рублей, вырос вторичный объем торгов, передает ТАСС.

Напомним, что в начале октября индекс Московской биржи впервые превысил 2 500 пунктов, обновив исторический максимум.