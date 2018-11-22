В России в 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4-11%

В России социально значимые товары в следующем году подорожают на 4–11%.

Согласно прогнозу Аналитического центра при правительстве, речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре.

Эксперты считают, что цены на молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов — на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%, пишут "Известия".



При оценке учитывались НДС, ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, инфляция. Однако не брались в расчет возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний.



Отмечается, что льготная ставка НДС в 10% для социально значимых товаров не сможет изменить положение дел. Цены пойдут вверх благодаря росту инфляции и НДС на другие товары, используемые производителями.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что цены на продовольствие будут расти быстрее официальных прогнозов по инфляции.