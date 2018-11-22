Lada вошла в топ-50 самых продаваемых автомобильных брендов в мире

Российский автомобильный бренд Lada занял 48-е место в рейтинге самых продаваемых в мире, поднявшись на три строчки.

По итогам девяти месяцев 2018 года «АвтоВАЗ» продал почти 286 тыс. автомобилей этой марки, сообщает аналитическое агентство Focus2move.

Первую строчку в рейтинге заняла Toyota — 6,5 млн проданных автомобилей. В топ-5 также вошли Volkswagen (5,2 млн), Ford (4,1 млн), Honda и Nissan (по 3,7 млн).

Ранее стало известно, что Lada возглавила рейтинг самых популярных поддержанных марок автомобилей в октябре 2018 года — за этот период было продано 132,7 тыс. экземпляров.