Владимир Алекно: «Доволен дебютом Спиридонова»

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно прокомментировал победу над немецким «Франкфуртом» (3:0) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Доволен дебютом Алексея Спиридонова, настроем команды, даже несмотря на счет. Думаю те, кто пришел, не пожалел об этом. Реальные и простые задачи защита выполнила.

Сложно прогнозировать, что ждет впереди, но посмотрим по ходу розыгрыша, что можно исправить в нашей игре», — приводит слова Алекно «Татар-информ».

Напомним, что «Зенит» обыграл немецкий «Франкфурт» со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:13). 24 ноября казанский клуб отправится в Польшу, где сыграет на клубном чемпионате мира.







