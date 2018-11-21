Новости спорта

22:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Владимир Алекно: «Доволен дебютом Спиридонова»

22:04, 21.11.2018

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно прокомментировал победу над немецким «Франкфуртом» (3:0) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Доволен дебютом Алексея Спиридонова, настроем команды, даже несмотря на счет. Думаю те, кто пришел, не пожалел об этом. Реальные и простые задачи защита выполнила.

Сложно прогнозировать, что ждет впереди, но посмотрим по ходу розыгрыша, что можно исправить в нашей игре», — приводит слова Алекно «Татар-информ».

Напомним, что «Зенит» обыграл немецкий «Франкфурт» со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:13). 24 ноября казанский клуб отправится в Польшу, где сыграет на клубном чемпионате мира.



СпортВолейбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты