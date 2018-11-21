Минздрав РТ опроверг информацию об эпидемии туберкулеза среди иностранных студентов в Казани

Министерство здравоохранения Татарстана опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об эпидемии туберкулеза среди иностранных студентов в Казани.

При этом у одного из иностранных студентов обнаружили закрытую форму туберкулеза легких.

«Пациент попал в поле зрения медиков еще летом 2018 года во время изучения русского языка в городе Москве. В то время было проведено неспецифическое лечение, имевшее выраженный положительный эффект. Пациенту было рекомендовано наблюдение фтизиатром по месту временной регистрации, информация о нем передана в медицинские учреждения в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после поступления в казанский вуз от медицинской помощи студент отказывался. Он обратился в больницу только после появления выраженного кашля.

«Студенту было проведено необходимое дообследование, был выявлен туберкулез легких. Проведенное исследование мокроты не выявило бактериовыделения, что свидетельствует об отсутствии заразности больного для окружающих на момент обследования», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему.

