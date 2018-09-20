Всемирная организация здравоохранения признала туберкулез самой смертоносной инфекцией

Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему.

В организации отметили, что в 2017 году туберкулезом заразились 10 млн человек, умерли — 1,6 млн человек. При этом мировому сообществу с 2000 года удалось предотвратить смерть от этого заболевания 54 миллионов человек, а количество новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%, соответствующий отчет опубликован на сайте ВОЗ.

Ранее российские ученые представили препарат от устойчивой формы туберкулеза.