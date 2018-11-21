Уфимский «Толпар» взял реванш у «Омских Ястребов»

Уфимский «Толпар» провел свой второй выездной матч против «Омских Ястребов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. После обидного поражения во первой игре (1:2) уфимцы взяли убедительный реванш — 5:1.

Герман Волошин открыл счет, выведя омичей вперед. Но еще до перерыва уфимцы отыгрались — Егор Сучков с передачи Ильдара Абдеева сравнял счет. Во втором периоде Егор Егоров и Владимир Ершов вывели вперед гостей — 3:1.

В в третьем периоде Ярослав Соколов и Алексей Пустозеров завершили матч крупной победой.

«Толпар» вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.