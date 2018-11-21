Построенный для съемок «Семрук» в Лаишевском районе отдадут под туристический центр

Съемочная группа фильма «Зулейха открывает глаза» готова передать «поселок Семрук» в Лаишевском районе Татарстана для организации туристического центра.



«Когда мы сюда приехали в первый раз, сразу обозначилась идея, которая сегодня обсуждалась с президентом Татарстана, — что после съемок эти декорации могут стать арт-объектом, туристическим центром. Здесь традиционно собирается много рыбаков, это излюбленное татарстанцами место, почему бы не сделать для них некие опорные точки?» — цитирует «Татар-информ» продюсера сериала Илью Папернова.

По его словам, здесь можно открыть туристический комплекс и выделить помещения, посвященные фильму «Зулейха открывает глаза».

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил съемочную площадку сериала «Зулейха открывает глаза». Президенту РТ показали здания комендатуры, лазарета, столовой, поселкового клуба.