«Локомотив» отправил двух игроков в «Ладу»

В рамках договора о сотрудничестве с «Локомотивом» в Тольятти командированы нападающие Григорий Денисенко и Михаил Беляев, сообщает пресс-служба «Лады».



В этом сезоне Денисенко принял участие в 15 матчах ярославского клуба в КХЛ, где отметился тремя заброшенными шайбами, а также сыграл четыре игры за «Локо» в МХЛ, где набрал 3 (1+2) очка.



Беляев сыграл в семи встречах за «Локомотив» в КХЛ, но очков не набрал, в девяти играх в МХЛ за «Локо» на его счету 4 (3+1) очка.



Кроме того, форвард Кирилл Слепец, ранее командированный в «Ладу», вернулся в расположение ярославского клуба.