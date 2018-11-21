Росреестр оценил стоимость всей недвижимости Удмуртии в 2,7 трлн рублей

Общая кадастровая стоимость недвижимости Удмуртии составляет более 2,7 трлн рублей.

Наибольшую цену в республике имеют здания — 1,3 трлн рублей, их общее количество — 394 тысячи. Далее идут помещения: квартиры, комнаты, части жилых домов. Их цена — 788 млрд рублей, количество — 648 тысяч.

Стоимость земельных участков региона составила 479 млрд рублей, их общее количество — 746 тысяч, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Росреестра, заместителя министра экономического развития РФ Викторию Абрамченко.

Стоит отметить, что кадастровая стоимость всей учтенной недвижимости в России составила 670 трлн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что ставка на налог на имущество физлиц в Ижевске вырастет до 0,11%.