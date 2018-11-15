Ставка на налог на имущество физлиц в Ижевске вырастет до 0,11%

Ставка на налог на имущество физических лиц в Ижевске составит 0,11% от кадастровой стоимости объекта. Соответствующие изменения внесли депутаты гордумы на очередной сессии парламента.

Налог на имущество коснется собственников жилых домов, квартир, объектов незавершенного строительства и гаражей. Ранее налог на имущество физлиц в Ижевске составлял 0,1%.

Стоит отметить, что максимальная ставка налога на имущество физических лиц в размере 0,3% установлена в Кирове, Самаре и Ульяновске. Дифференцированные ставки налога, в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения, в размере от 0,1% до 0,3% установлены в Перми, Уфе, Пензе, Нижнем Новгороде, Саратове, Саранске, Чебоксарах.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2019 года, начислять налог по новой ставке начнут с 2020 года, рассказали в пресс-службе гордумы Ижевска.

Напомним, сегодня депутаты гордумы Ижевска утвердили по итогам 2018 года дефицит бюджета города в сумме 532 млн рублей.



