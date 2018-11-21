В Татарстане резиденты индустриальных парков заплатили 10 млрд рублей налогов

По итогам девяти месяцев 2018 года индустриальные парки и промышленные площадки в Татарстане заплатили налогов на сумму почти 10 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе Форума индустриальных парков, который проходит сегодня в Казани.



По словам первого замминистра экономики РТ Рустема Сибгатуллина, сейчас на территории Татарстана 83 промышленных парка, на которых работают 1,4 тыс. резидентов и 26 тыс. сотрудников. Поставлена задача к 2020 году довести количество промышленных парков в Татарстане до 100, передает корреспондент «Реального времени».

По словам Сибгатуллина, одной из задач является заполнить площадки, даже в парках, которые существуют порядка 10 лет, таких как КИП «Мастер», «Химград», где заполняемость составляет порядка 60%.

При этом чиновник не сообщил, какова заполняемость в новых индустриальных парках, в частности муниципальных. Он отметил, что промпаркам важно создать комфортные условия, чтобы туда шли резиденты.

Ранее сообщалось, что судебные приставы УФССП России по Татарстану по итогам 10 месяцев 2018 года вернули в бюджеты всех уровней 2,5 млрд рублей задолженностей по фискальным платежам.