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В Башкирии в этом году зарегистрировано более 20 тысяч браков

14:19, 21.11.2018
В Башкирии в этом году зарегистрировано более 20 тысяч браков
Фото: pixabay.com

За период с января по октябрь этого года в Башкирии было зарегистрировано 21 938 браков.

Согласно статистике Госкомюста РБ, больше всего браков заключено в Агидели, Бирске, Учалах, Янауле, Кировском районе Уфы, Альшеевском, Бирском, Бижбулякском, Дуванском, Ермекеевском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Учалинском и Федоровском районах республики.

Также в 2018 году зафиксировано 12 755 разводов, 40 075 записей о рождении детей и 42 472 фактов смерти.

Напомним, в августе в Перми на свадьбе отравились 24 человека.

Общество Башкортостан
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