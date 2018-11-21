В Башкирии в этом году зарегистрировано более 20 тысяч браков

За период с января по октябрь этого года в Башкирии было зарегистрировано 21 938 браков.

Согласно статистике Госкомюста РБ, больше всего браков заключено в Агидели, Бирске, Учалах, Янауле, Кировском районе Уфы, Альшеевском, Бирском, Бижбулякском, Дуванском, Ермекеевском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Учалинском и Федоровском районах республики.

Также в 2018 году зафиксировано 12 755 разводов, 40 075 записей о рождении детей и 42 472 фактов смерти.

Напомним, в августе в Перми на свадьбе отравились 24 человека.

