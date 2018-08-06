В Перми на свадьбе отравились 24 человека

В Перми на свадьбе в кафе «Бон Буфет» произошло массовое отравление людей.

Инцидент случился 21 июля в летнем шатре на базе «Таежная». После застолья гости обратились в больницу, где у них была обнаружена кишечная инфекция — норовирус. Всего пострадало 24 человека.

По данному факту Роспотребнадзором была проведена проверка деятельности кафе, результатами которой стало выявление множественных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. До суда работа общепита приостановлена, пишет «ПроПермь».

Напомним, в июле в саратовском лагере у 18 детей нашли признаки кишечной инфекции.