Набиуллина назвала цены на нефть существенным риском для России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала цены на нефть «существенным фактором риска, за которым мы пристально следим». Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Госдумы 21 ноября.

По ее словам, российская экономика стала гораздо менее чувствительной к колебаниям нефтяной конъюнктуры. Тем не менее Россия все еще зависит от цен на нефть, которые за последние недели резко снизились, в моменте приблизившись к минимуму 2018 года. При этом базовый прогноз Центробанка предполагает, что в 2020 году цены на нефть снизятся до $55 за баррель.

Кроме того, Набиуллина заявила, что ЦБ не радует слабый рост экономики России. Сейчас экономика растет темпами, близкими к потенциальным, отметила глава ЦБ; в этом году рост ВВП, по оценкам регулятора, составит 1,5—2%: «Этими темпами роста, разумеется, такая страна, как наша, не может быть удовлетворена».

В этих условиях Банк России, парламент, а также «бизнес и российское общество в целом» должны проделать большую работу по росту производительности труда, добавила Набиуллина.