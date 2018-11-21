В России могут ввести льготные студенческие билеты для путешествий

В России могут ввести льготные студенческие билеты, чтобы студенты могли путешествовать и изучать страну.



«В рамках координационного совета [по туризму] давайте поднимем эту тему и сделаем студенческий билет. Потому что, действительно, для проезда по России студенты, наша молодежь должна иметь очень серьезную дотацию, чтобы иметь возможность посмотреть, увидеть, услышать и понять», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Ольгу Голодец.

Такое заявление Голодец сделала в ответ на вопрос студентки из Севастополя, сказавшей, что студенты имеют возможность изучать городские исторические и культурные объекты, но не все из-за дорогих билетов могут путешествовать по стране.

Ранее сообщалось, что российские регионы могут получить право взимать туристический сбор по аналогии с курортным сбором. Предполагается, что он будет составлять до 2% от цены проживания.

