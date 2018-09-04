В регионах могут ввести туристический сбор

Российские регионы могут получить право взимать туристический сбор по аналогии с курортным сбором — до 2% от цены проживания. Правительство РФ рассматривает возможность внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.



«Мы предлагаем в рамках налогового кодекса создать некий инструмент — назовем его туристический сбор, который давал бы регионам возможность получать дополнительные доходы на гостях, приезжающих из других регионов или стран», — передает РБК со ссылкой на председателя комитета по финансам Санкт-Петербурга.

В Минфине отметили, что введение туристического сбора нужно рассматривать в рамках налогового законодательства, «предоставив максимальную свободу регионам».

Напомним, глава Минфина РФ Антон Силуанов поддержал расширение возможности регионов вводить курортный сбор. Депутат Госдумы седьмого созыва от РТ Айрат Фаррахов заявил, что в Татарстане рано говорить о введении закона о курортном сборе.