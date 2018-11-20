«Агидель» выиграла девятый матч подряд в чемпионате ЖХЛ

Уфимская женская команда «Агидель» провела свой первый выездной матч против красноярской «Бирюсы» в рамках чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19. Уфимки выиграли девятый матч подряд.

Первой шайбы пришлось ждать половину игры — Ольга Сосина с передачи Николь Чупковой открыла счет на 29 минуте, выведя башкирскую команду вперед.

В начале третьей 20-минутки Анна Тимофеева реализовала большинство, но вскоре уфимки после шайбы Анны Шибановой снова вышли вперед — 2:1. И все же Екатерина Добродеева перевела матч в овертайм — 2:2.

В дополнительное время Николь Чупкова принесла победу «Агидели» — 3:2.

