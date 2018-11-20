МТС ушел в убыток в 37 млрд рублей из-за расследования США

Компания сообщила об убытке в 37 млрд рублей в третьем квартале 2018 года. Отрицательный результат компания получила из-за создания резерва в размере 55,8 млрд рублей.



Средства необходимы для возможных обязательств по антикоррупционному расследованию деятельности компании в Узбекистане, которое ведет Минюст США с 2014 года, передает Rusbase со ссылкой на компанию.

Компания отмечает, что «без учета этого единовременного фактора чистая прибыль группы составила 18,7 млрд рублей». При этом выручка группы МТС (включает в себя результаты в России, Армении, Туркменистане, Белоруссиии на Украине) выросла на 11,7% по сравнению с результатом за III квартал 2017 года и составила 128 млрд рублей.